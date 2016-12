foto Ansa

10:45

- "Il nostro governo agisce in maniera responsabile e ponderata per garantire la sicurezza dei cittadini israeliani e per impedire che armi sofisticate giungano agli Hezbollah o ad altre organizzazioni terroristiche". Lo ha ribadito il premier Benyamin Netanyahu. Con queste parole ha lasciato intendere che Israele si riserva di colpire in caso di necessità altri obiettivi in Siria, così come già avvenuto secondo i responsabili di Damasco.