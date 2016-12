foto Afp

07:37

- Croazia alle urne per le elezioni amministrative, con il rinnovo dei 555 consigli comunali e 21 provinciali e l'elezione diretta di altrettanti sindaci e presidenti di provincia. La tornata elettorale viene considerata un importante test nazionale sulla tenuta del governo socialdemocratico (Sdp) del primo ministro Zoran Milanovic, che non riesce a far ripartire l'economia, in recessione per il quarto anno consecutivo. Si vota fino alle 19.