02:01

- Sconosciuti hanno ucciso a Karachi, in Pakistan, Zahra Shahid Hussain, vicepresidente del Movimento per la giustizia (Pti), il partito guidato dall'ex campione di cricket, Imran Khan, secondo nelle recenti elezioni pachistane per numero di voti. Secondo una prima ricostruzione, Hussain sarebbe stata avvicinata da alcuni individui che la volevano derubare. Di fronte alla sua resistenza, l'avrebbero uccisa.