Newark, aereo atterra senza carrello

Dramma sfiorato negli Usa, dove un aereo della Us Airways è stato costretto ad atterrare all'aeroporto di Newark, sulla "pancia", perché il carrello non si era aperto. Alla fine solo paura per i 31 passeggeri e i tre componenti dell'equipaggio che hanno lasciato il velivolo tutti illesi. Sulla vicenda sta indagando il National Transportation Safety Board, l'ente americano che si occupa della sicurezza aerea.

La disavventura è capitata al termine di un volo decollato a Filadelfia e atterrato un paio d'ore dopo all'aeroporto di Newark, New Jersey, a un passo da New York. Quello che gli americani chiamano proprio un 'belly landing' (atterraggio di pancia), alla fine ha provocato solo tante scintille e danni alla carlinga, ma nessun reale pericolo per le persone a bordo. Appena scoperto il problema meccanico, i piloti avevano allertato i vigili del fuoco dello scalo, che dopo l'atterraggio hanno coperto la parte a contatto con il suolo di schiuma ignifuga per evitare ogni possibile esplosione.