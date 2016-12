foto Dal Web

19:54

- Riferendosi a Domenico Quirico, l'inviato della Stampa sparito in Siria il 9 aprile, il presidente siriano, Bashar Assad, dichiara che "al momento non abbiamo alcuna informazione". In un'intervista al quotidiano argentino Clarin, Bashar prosegue: "Quando abbiamo delle informazioni su qualsiasi giornalista entrato illegalmente le trasmettiamo al Paese al quale appartiene il cronista".