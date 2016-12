foto Reuters

10:20

- E' di un morto e decine di feriti il bilancio degli scontri tra cristiani e musulmani scoppiati ieri in tarda serata davanti a una chiesa copta ad Alessandria, in Egitto. Lo riferisce il quotidiano Al Ahram. Gli scontri sono iniziati dopo un litigio tra due giovani di opposta fede degenerati in scontri tra due gruppi a colpi di molotov.