foto Ansa

08:30

- Un sisma di magnitudo 5.9, secondo la stima preliminare dell'istituto geofisico giapponese è stato registrato nel nordest del Giappone, al largo della prefettura di Fukushima. Non ci sarebbero rischi tsunami. Malgrado il forte terremoto, la Japan Meteorological Agency non ha lanciato alcun allarme tsunami, mentre, secondo i media locali, non risulterebbero al momento problemi alla centrale nucleare di Fukushima.