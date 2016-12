foto Reuters

06:49

- Sono almeno 60 le persone rimaste ferite nel pomeriggio in Connecticut, ad un centinaio di chilometri da New York, quando un treno regionale è deragliato ed è andato ad urtare un altro treno. L'incidente è avvenuto nei pressi di Fairfield, tra un convoglio diretto verso New Haven e uno diretto verso New York. Secondo le autorità locali, il bilancio è di una sessantina di feriti, dei quali cinque gravi, ma non in pericolo di vita.