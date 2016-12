foto Ap/Lapresse

02:00

- La presidente del Costa Rica, Laura Chinchilla, è al centro di uno scandalo dopo aver viaggiato a bordo di un jet privato di un imprenditore colombiano, accusato di avere rapporti con il narcotraffico. La Chinchilla ha volato sull'aereo di Gabriel Morales Fallon due volte: a marzo, per recarsi in Venezuela ai funerali del presidente Hugo Chavez; e lo scorso fine settimana per visitare il Perù e partecipare a un matrimonio a Lima.