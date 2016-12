foto Dal Web

00:19

- La Coalizione Nazionale Siriana, principale gruppo di opposizione a Damasco, denuncia che le forze del regime stanno assediando le città di Halfaya e Aqrab, vicino ad Hama. La popolazione sarebbe completamente isolata, anche tramite un black out, e in pericolo. Gli insorti si appellano quindi alla comunità internazionale per "trarre in salvo donne e bambini", che stanno cercando di sfuggire alle milizie con barche da pesca sul fiume Oronte.