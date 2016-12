foto Afp

18:52

- E' di almeno 7 morti e oltre 60 feriti il bilancio provvisorio di un duplice attentato a Kandahar, in Afghanistan: lo rendono noto le autorità locali. L'attacco si è verificato in una zona affollata e tutte le vittime sono civili. Solo ieri, un kamikaze aveva fatto una strage in un attacco nei pressi di Kabul, provocando 17 morti.