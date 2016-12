Bill Gates torna a essere il più ricco del mondo

La leadership della classifica è stata ottenuta grazie agli ottimi risultati in Borsa di Microsoft, di cui Gates possiede numerose azioni. Il valore dell’azienda di Redmond è in crescita da circa cinque anni. Ha ottenuto il primo posto superando per “pochi spiccioli” Carlo Slim, il magnate messicano dell’operatore telefonico America Movil, il cui patrimonio è di 72,1 miliardi di dollari.

Nella classifica dei primi 10 paperoni al mondo, dopo Gates e Slim, seguono il guru della finanza Warren Buffett, quindi il patron di Zara Amancio Ortega, in quinta posizione si piazza il fondatore di Ikea Ingvar Kamprad mentre in sesta e settima posizione si trovano i fratelli americani Charles e David Koch, della Koch Industries, una delle piu' grandi aziende private al mondo. In ottava il co-fondatore della Oracle Larry Ellison mentre la nona posizione e' occupata da Christy Walton della catena di supermercati Wal-Mart. Chiude la top ten dei super ricchi Jim Walton, sempre della Wal-Mart.