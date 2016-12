foto Afp

- La Corea del Nord avrebbe a disposizione due volte il numero di lanciamissili mobili rispetto a quelli finora stimati dall'intelligence sudcoreana: lo rivela un rapporto militare pubblicato dall'agenzia Yonhap. Pyongyang avrebbe 50 lanciamissili di media gittata e 150 lanciamissili a corta gittata, e non 94 in tutto come pensava Seul.