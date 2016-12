foto Ansa

06:25

- Un Boeing 787, apparecchio rimasto a terra per mesi in tutto il mondo a seguito di una serie di incidenti e ora alla vigilia di un ritorno nei cieli, ha avuto un problema elettrico durante un volo di prova in Giappone. Lo ha annunciato la compagnia All Nippon Airways (ANA), precisando che l'incidente non ha interessato le batterie, e che non rimetterà in discussione il ritorno in servizio dell'aereo, previsto per il primo giugno.