- E' stato rimosso per molestie un altro ufficiale dell'esercito americano, anche lui alla guida di un programma specifico per la prevenzione di violenze sessuali tra militari. Si tratta del colonnello Darin Haas, soldato di Fort Campbell accusato di stalking ai danni della ex moglie. E' il terzo militare impegnato nella lotta agli abusi ad essere accusato di avere a sua volta compiuto reati che avrebbe dovuto combattere.