06:10

- Il ciclone Mahasen, in avvicinamento alle coste dell'Asia meridionale nella Baia del Bengala, toccherà terra in Bangladesh alle 12 locali (le 8 italiane). Nel suo movimento nord-nordest, Mahasen interesserà in particolare i centri abitati fra Cox's Bazar e Chittagong, dove centinaia di migliaia di persone sono state evacuate, con forti venti, piogge battenti e onde di vari metri.