foto Ansa

01:34

- La Casa Bianca ha diffuso oltre cento pagine di e-mail scambiate con il Dipartimento di Stato, la Cia e l'Fbi dopo l'attentato al consolato Usa di Bengasi, in cui l'11 settembre morirono quattro americani, tra cui l'ambasciatore Chris Stevens. Lo confermano Cnn e New York Times. Dal carteggio emergerebbe la tensione tra Cia e Dipartimento di Stato sui cosiddetti "Talking Points" per comunicare all'opinione pubblica i dettagli su quanto accaduto.