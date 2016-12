foto Ap/Lapresse

02:00

- Almeno 6 persone sono state uccise e 40 ferite nelle esplosioni di quattro autobombe avvenute nelle ultime ore in varie aree di Baghdad, in Iraq. Lo confermano fonti di polizia, facendo salire ad almeno 19 il numero delle persone uccise mercoledì in atti di violenza in tutto il Paese. Gli attentati più gravi, oltre che nella capitale, sono avvenuti a Kirkuk, nel Nord, dove due autobombe hanno provocato 10 morti.