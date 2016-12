foto Ap/Lapresse

08:56

- Sette avvocati sono stati picchiati e arrestati ieri dalle autorità del Sichuan, nel sud della Cina, mentre tentavano di visitare la più grande "prigione segreta" della provincia, lo Ziyang Legal Education Center. Lo riferiscono fonti di organizzazioni non governative che si battono per i diritti umani, secondo le quali nel carcere ci sarebbero oltre 260 detenuti, alcuni in cella da 5-6 anni senza formali condanne.