foto Ap/Lapresse

07:45

- Tre compagnie aeree cinesi sono state oggetto di allarmi bomba, rivelatisi infondati, per almeno 5 voli. La Juneyao Airlines ha dovuto far tornare a Shanghai un volo appena partito, dopo aver ricevuto la minaccia. L'aereo è stato controllato e i passeggeri sono ripartiti con un altro velivolo. Stessa sorte per un volo della China Eastern e per tre della Shenzhen Airline. Le autorità indagano per verificare eventuali connessioni fra i diversi allarmi.