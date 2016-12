foto Ap/Lapresse

06:09

- L'Agenzia delle Entrate degli Stati Uniti ha ammesso di aver svolto controlli su diversi gruppi politici di opposizione seguendo "criteri inappropriati", per oltre 18 mesi, confermando i sospetti per uno degli scandali, o presunti tali, che stanno mettendo in imbarazzo la Casa Bianca. Immediata la reazione di Obama: i responsabili di pratiche "intollerabili e imperdonabili" saranno puniti.