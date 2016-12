Francia: bimba di 5 anni scompare nel parco

foto Dal Web 16:05 - Un’inchiesta per sequestro di minori è stata aperta a Clermont- Ferrand, nel centro, dopo la scomparsa della piccola Fiona ormai da quasi 48 ore fa. Ha 5 anni ed è sparita mentre stava giocando in un parco pubblico insieme alla sorellina minore. - Un’inchiesta per sequestro di minori è stata aperta a Clermont- Ferrand, nel centro, dopo la scomparsa della piccola Fiona ormai da quasi 48 ore fa. Ha 5 anni ed è sparita mentre stava giocando in un parco pubblico insieme alla sorellina minore.

Con loro c’era la madre – incinta di sei mesi – che ha raccontato di essersi addormentata per una ventina di minuti e che, una volta sveglia,si è accorta che Fiona non c’era più. A dare l'allarme è stata proprio la donna. Un appello ai testimoni e la foto della piccola circolano su internet e su tutti i media francesi. La bimba è bionda, e porta una tuta nera di Hello Kitty. Non ci sono elementi che possono confermare il sequestro ma è questa la pista che le indagini stanno seguendo. Il solo indizio è per ora una traccia della bimba individuata dalle unità cinofile lungo la cancellata del parco.