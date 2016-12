foto Ap/Lapresse

09:49

- Un'enorme frana ha gravemente danneggiato una galleria della strada del Felbertauern tra il Land Salisburgo e il Tirolo orientale, uno dei più importanti collegamenti transalpini in Austria. I soccorsi non sono ancora in grado di escludere la presenza di auto sotto i detriti. La frana probabilmente è stata causata dallo scioglimento della neve e dalle piogge degli ultimi giorni.