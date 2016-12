foto Ap/Lapresse

06:30

- Gli Stati Uniti non parteciperanno alla prossima sessione a Ginevra della Conferenza dell'Onu sul disarmo. Dal 27 maggio, e per sei settimane, sarà l'Iran ad assumere la presidenza di turno, una circostanza che Washington considera "sventurata e altamente inopportuna". "E' un Paese in flagrante violazione dei suoi obblighi in base a multiple risoluzioni del Consiglio di sicurezza", spiegano dall'amministrazione Obama.