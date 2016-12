foto Getty

- La Casa Bianca non è a conoscenza di "azioni del Dipartimento della Giustizia per ottenere i tabulati telefonici di alcune linee in uso alla Associated Press o a suoi giornalisti". Lo ha affermato il portavoce Jay Carney, precisando inoltre che la Casa Bianca "non è coinvolta in alcuna decisione presa nell'ambito di indagini penali". Il Dipartimento della Giustizia aveva segretamente ottenuto i tabulati telefonici del 2012.