foto Ap/Lapresse

20:37

- Gli agenti dell'Fbi in servizio all'aeroporto di Detroit hanno arrestato un cittadino saudita, Hussain Al Kwawahir, che portava in valigia una pentola a pressione, simile a quella usata per gli attentati di Boston. L'uomo, appena atterrato da Ryad, via Amsterdam, aveva sollevato qualche sospetto al controllo della sicurezza. Il suo passaporto aveva il bordo di una pagina strappata.