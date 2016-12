Siria,Usa:indagini su armi chimiche

18:42 - "Continuiamo a indagare sull'uso di armi chimiche in Siria. Da tale questione, infatti, dipendono i nostri prossimi passi". E' quanto detto dal presidente americano, Barack Obama, nella conferenza stampa congiunta col premier britannico, David Cameron. Durante la sua visita a Washington, Cameron ha sottolineato come il Regno Unito non escluda di intraprendere ulteriori azioni contro il regime di Bashar al Assad.