I fratelli di Ariel: "Marcisca in carcere"

- “Che marcisca in carcere”. Così Onil Castro si rivolge al fratello Ariel in un’intervista esclusiva rilasciata insieme al fratello Pedro alla Cnn. Dopo aver ribadito che entrambi non hanno niente a che fare con tragico rapimento delle tre ragazze ad opera del fratello, i due hanno chiamato Ariel “un mostro”.