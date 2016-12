Convertono una saudita: frustate e carcere

foto Afp 12:32 - Condannati al carcere e alla fustigazione per aver convertito al cristianesimo e fatto fuggire una giovane dal Paese. E’ successo ad Al-Khobar, città saudita a est del Golfo, dove il tribunale ha inflitto la pena a un libanese cristiano e a un saudita. - Condannati al carcere e alla fustigazione per aver convertito al cristianesimo e fatto fuggire una giovane dal Paese. E’ successo ad Al-Khobar, città saudita a est del Golfo, dove il tribunale ha inflitto la pena a un libanese cristiano e a un saudita.

Il primo, considerato l'organizzatore dell'operazione, è stato condannato a sei anni di reclusione e 300 frustate. Al complice saudita a due anni e 200 frustate. Entrambi lavoravano con la ragazza in una compagnia di assicurazioni. I due hanno annunciato che ricorreranno in appello. Fino ad ora gli inquirenti non hanno rivelato l'identità della giovane, che da diversi mesi si è rifugiata in Svezia e rifiuta di tornare in patria nonostante i vari appelli della famiglia, e varie trattative dell'ambasciata saudita a Stoccolma per convincere le autorità svedesi a consegnare la ragazza.