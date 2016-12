foto Reuters

- Ucciso a colpi di pistola un sindacalista sudafricano che lavorava per le miniere di platino, un settore al centro di scontri e proteste lo scorso anno. L'uomo doveva testimoniare davanti ad una commissione di inchiesta sulle violenze del 2012. Steve Khululekile lavorava per la Amcu, un sindacato dei minatori, ed era anche impiegato per il gruppo Lonmin. Un suo collega ha lasciato intendere che i killer potrebbero far parte di un sindacato opposto.