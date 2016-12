New Orleans, sparatoria alla parata: 19 colpiti

Entrambi i piccoli, stando alle prime notizie, sarebbero stati colpiti solo di striscio. Tre persone sarebbero invece state portate in ospedale in condizioni critiche.La polizia - secondo quanto riferiscono le tv locali - sarebbe alla caccia di ben tre persone sospettate di essere coinvolte nella sparatoria. I colpi di arma da fuoco esplosi, infatti, sarebbero arrivati da più parti.Tanta la paura. E inevitabile il pensiero alla maratona di Boston , quando in un altro giorno di festa tante persone, come oggi a New Orleans, assistevano a una manifestazione. "Appena si sono sentiti gli spari c'è stato un fuggi fuggi generale, in tutte le direzioni", raccontano intervistati dalle tv locali i testimoni, alcuni dei quali giurano di aver visto per terra insanguinate piu' delle 12 persone del bilancio ufficiale.Fbi: "Non si tratta di terrorismo - Secondo l'Fbi gli spari sulla parata di New Orleans non sarebbero un atto di terrorismo. Un portavoce ha spiegato come l'accaduto sembrerebbe piuttosto un episodio di "violenza di strada", legato forse a una guerra tra bande. "Questi fatti non rimarranno senza risposta. Qualcuno sa qualcosa. E il modo per fermare la violenza è parlare e aiutare le indagini", e' stato l'appello del sindaco di New Orleans, Mitch Landrieu.