20:21

- La fidanzata di Claudio Faraldi, il 29enne morto nel carcere di Grasse, in Francia, in circostanze da chiarire, vuole tutta la verità. "Ho visto Claudio due giorni prima che morisse. Era in perfetta forma e in salute - afferma Chantal Jiboin, 42 anni - Devono farmelo vedere e, soprattutto, devono dirmi come è morto". Chantal ha incontrato il padre di Claudio per decidere come muoversi di fronte al no francese a mostrare la salma alla famiglia.