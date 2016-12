Super nanny, la balia va a scuola di arti marziali

foto Dal Web 12:53 - Uniforme beige, cappello marrone, guanti bianchi d’ordinanza. È un vero e proprio esercito quello delle nannies addestrate al Norland College di Bath, cittadina a pochi chilometri da Bristol. Si tratta di un’accademia specializzata dal 1892 nella formazione di governanti di primo livello, pronte a sborsare 40mila euro pur di accedere al prestigioso corso quadriennale. - Uniforme beige, cappello marrone, guanti bianchi d’ordinanza. È un vero e proprio esercito quello delle nannies addestrate al Norland College di Bath, cittadina a pochi chilometri da Bristol. Si tratta di un’accademia specializzata dal 1892 nella formazione di governanti di primo livello, pronte a sborsare 40mila euro pur di accedere al prestigioso corso quadriennale.

Psicologia dell’infanzia, princìpi nutrizionali, materie umanistiche, primo soccorso: finora erano queste le discipline che la perfetta Mary Poppins doveva padroneggiare, ma i tempi cambiano, così come le necessità degli esigenti datori di lavoro, perlopiù aristocratici, celebrità o semplicemente ricchissimi (e ansiosi) genitori.



Le balie del 2013 dovranno dunque essere preparate ad affrontare le situazioni più rischiose, a difendere i piccoli da tentativi di rapimento e, nel caso, a trasformarsi in Schumacher in gonnella per sfuggire a paparazzi e malintenzionati. Le nannies dovranno superare sessioni di guida veloce in condizioni estreme sul circuito di Castle Combe, nel Wiltshire. “Le mettiamo sotto massima pressione, se riescono a cavarsela, saranno pronte a tutto” spiega l’istruttore John Yeo. Ma, se non ci fossero le premesse per darsi alla fuga, la governante made in Norland dovrà essere in grado di mettere ko l’aggressore sfoderando poche, precise mosse di taekwondo.



Secondo la 19enne Abby Harris, allieva del College, queste nuove competenze sarebbero una parte cruciale dell’addestramento: “Ci affideranno bambini molto importanti, dovremo saperli proteggere: non si sa mai cosa può capitare”. La futura balia del real pargolo di casa Windsor, la nostrana Antonella Fresolone, è avvisata: altro che storie della buonanotte, nel suo futuro ci saranno rischio e adrenalina, ma sempre con sobrio contegno. Molto british.