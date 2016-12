foto Ap/Lapresse

11:32

- Damasco smentisce ogni responsabilità nell'attentato di ieri al confine con la Turchia, rinviando al mittente le accuse di Ankara. "La Siria non ha commesso ne commetterà mai un tale atto, non accettabile dai nostri valori", ha affermato il ministro dell'Informazione, Omran al-Zohbi, in una conferenza stampa trasmessa in tv. Durissima la risposta da Ankara: "Le milizie siriane fedeli ad Assad sono dietro agli attentati".