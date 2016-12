foto Ansa

11:05

- Nuova vittima per l'influenza aviaria del ceppo H7N9 a Shanghai. Secondo quanto riferisce l'Agenzia Nuova Cina, una donna di 83 anni è deceduta ieri nella capitale economica cinese portando a 33 il numero totale delle vittime in tutto il paese. Secondo l'ultimo aggiornamento a Shanghai ci sono stati 33 casi confermati, di cui 4 sono in cura in ospedale, 15 sono guariti e 14 sono deceduti. Il totale delle persone infettate in Cina è arrivato a 130.