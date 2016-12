Usa, bimba uccisa dal fratellino 12enne

foto Getty

09:59

- Finisce nel peggiore dei modi, dopo 12 giorni, l'indagine sulla morte della piccola, uccisa a coltellate a as, in. A toglierle la vita, inspiegabilmente, ildi dodici anni, già arrestato. Lo ha annunciato agli abitanti della cittadina lo sceriffo della contea nella quale infuriava una vera e propria caccia all'uomo dopo la scoperta del c