- Almeno 16 persone sono state uccise in attentati ieri in Iraq, di cui 13 in un attacco suicida contro la casa di un colonnello dei servizi di intelligence. Tra le vittime dell'esplosione vi sono anche bambini. L'attentato è avvenuto vicino a Tikrit, 200 chilometri a nord di Baghdad, dove un kamikaze si è fatto saltare in aria con un camion-bomba di cui era alla guida davanti all'abitazione del colonnello Ismail Khalaf al Juburi, rimasto ferito.