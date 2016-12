foto Ente del Turismo

05:57

- La polizia tunisina ha disperso con la forza centinaia di salafiti che tentavano di montare delle tende per fare proselitismo in un quartiere popolare della periferia sud-occidentale di Tunisi. Lo ha annunciato il portavoce del ministero dell'Interno, Mohamed Ali Aroui. "Le unità di sicurezza sono intervenute per disperdere con la forza 300 persone che volevano installare tende nei dintorni e all'interno della moschea", recita un comunicato.