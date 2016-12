Usa, barricato con tre ragazzini in ostaggio

foto Reuters Correlati La casa circondata dalla polizia 00:57 - Un 38enne armato è barricato dalle prime ore di sabato in un appartamento a Trenton, negli Stati Uniti. L'uomo, che soffrirebbe di depressione, avrebbe ucciso una donna e uno dei cinque figli della vittima, un ragazzino di 13 anni. Altri tre, due ragazze di 14 e 17 anni e un bimbo di 4 anni, sono tuttora ostaggio del 38enne. Una quinta figlia della donna, affetta da autismo, sarebbe in salvo da alcuni parenti. - Un 38enne armato è barricato dalle prime ore di sabato in un appartamento a Trenton, negli Stati Uniti. L'uomo, che soffrirebbe di depressione, avrebbe ucciso una donna e uno dei cinque figli della vittima, un ragazzino di 13 anni. Altri tre, due ragazze di 14 e 17 anni e un bimbo di 4 anni, sono tuttora ostaggio del 38enne. Una quinta figlia della donna, affetta da autismo, sarebbe in salvo da alcuni parenti.

Sulla ricostruzione dei fatti non c'è però alcuna conferma ufficiale. L'isolato è stato circondato dalle forze dell'ordine, ma per il momento i tentativi di convincere l'uomo ad arrendersi sono risultati vani. Cresce intanto il nervosismo e alcuni parenti della donna uccisa avrebbero aggredito verbalmente la polizia che, a loro modo di vedere, non è stata ancora in grado di sbloccare la situazione. "Fate qualcosa! fate qualcosa!", hanno urlato alcune persone.