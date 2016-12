Cina,esplosione in miniera:12 morti

05:51 - Dodici operai sono morti a causa di uno scoppio avvenuto nella miniera di carbone nella quale lavoravano, nella contea di Pingba, nella provincia del Guizhou. Non sono ancora chiare le dinamiche che hanno portato allo scoppio. Le autorità locali stanno indagando e hanno già posto in stato di fermo uno dei responsabili della miniera. Due persone sono in ospedale con gravi ferite.