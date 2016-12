foto Ap/Lapresse

01:48

- L'esplosione del Tir cisterna che trasportava gas in una periferia di Città del Messico è dovuta ad un'imprudenza del camionista. Lo ha detto pm, secondo il quale il conducente avrebbe effettuato manovre non adatte al volume e al peso del veicolo. Martedì, una delle due cisterne si è staccata dal rimorchio sull'autostrada per Pachuca, nello stato dell'Hidalgo, ed è caduta nel giardino di una casa, dove è esplosa facendo 24 morti e 15 feriti.