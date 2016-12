foto Ap/Lapresse

- Efain Rios Montt, 86 anni, ex dittatore e generale in ritiro del Guatemala, è stato condannato a 80 anni di carcere per genocidio di 1.771 indios e crimini contro l'umanità dal Tribunal A de Alto Impacto. Una decisione storica perché, per la prima volta nel Paese centroamericano, un alto ufficiale dell'esercito ha dovuto rispondere per reati degli anni della guerra civile (1960-1996). Lui si proclama innocente.