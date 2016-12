foto Reuters

23:09

- Il segretario di Stato Usa, John Kerry, ha dichiarato che gli Stati Uniti pensano di avere "prove solide sull'uso di armi chimiche da parte del regime di Bashar al Assad in Siria". In un dialogo online con il pubblico su Google e Nbc, Kerry ha parlato delle "terribili scelte fatte dal regime di Assad, come la volontà di uccidere fra le 70 e le 100.000 persone del suo popolo o il ricorso ai gas, sul cui utilizzo pensiamo di avere prove solide".