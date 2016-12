Fabbrica Texas esplosa, arrestato soccorritore

foto Ansa Correlati L'esplosione della fabbrica di fertilizzanti a West 21:55 - Un uomo che fu tra i primi soccorritori dopo la violenta esplosione dell'impianto di fertilizzanti a West, in Texas, è stato arrestato perché trovato in possesso di un ordigno. Si tratta del paramedico di nome Bryce Reed. Tuttavia non è chiaro se la bomba ritrovata sia collegata all'esplosione del 17 aprile, costata la vita a 14 persone e il ferimento di oltre 200 persone. - Un uomo che fu tra i primi soccorritori dopo la violenta esplosione dell'impianto di fertilizzanti a West, in Texas, è stato arrestato perché trovato in possesso di un ordigno. Si tratta del paramedico di nome Bryce Reed. Tuttavia non è chiaro se la bomba ritrovata sia collegata all'esplosione del 17 aprile, costata la vita a 14 persone e il ferimento di oltre 200 persone.

Spunta lo spettro di una bomba - Il 31enne Bryce Reed, uno dei primi soccorritori ad accorrere sul luogo dell'esplosione dell'impianto di fertilizzanti di West, è stato trovato in possesso di tutte le componenti necessarie per realizzare una "pipe bomb", un tubo-bomba. Componenti non ancora assemblati. Dopo il ritrovamento di questi elementi, nasce il sospetto che a causare l'esplosione dell'impianto di fertilizzanti che seminò morte e distrusse gran parte della cittadina di West sia stato un atto criminale. Daryl Fields, portavoce dell'ufficio del procuratore di Waco, in Texas, ha riferito che è "troppo presto" per dire se ci sia un reale collegamento tra le due cose. Se condannato, Reed potrebbe dover scontare fino a 10 anni di carcere e una multa da 250 mila dollari.



Le interviste di Reed - Dopo la tremenda esplosione, Reed e la moglie rilasciarono diverse interviste in cui spiegarono le prime difficilissime fasi dei soccorsi, raccontarono che la loro casa andò quasi completamente distrutta e che in quel frangente morì il migliore amico di Bryce. Ma adesso, l'arresto di Reed potrebbe cambiare lo scenario.