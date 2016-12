foto Ap/Lapresse

21:10

- Tamerlan Tsarnaev, uno dei due fratelli ceceni accusati dell'attentato alla maratona di Boston, ucciso durante uno scontro a fuoco con la polizia,è stato sepolto in Virginia. Le spoglie del 26enne - riporta il Boston Globe - riposeranno in un cimitero musulmano situato a circa 24 km dalla capitale Richmond. Lo zio Ruslan Tsarnaev ha spiegato che ci è voluta oltre una settimana per trovare un luogo che accettasse le spoglie dell'attentatore ceceno.