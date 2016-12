Los Angeles, donna uccisa da branco di pitbull

- Una donna di 63 anni è morta in seguito all’aggressione di un branco di pitbull. È successo a Littlerock, una cittadina 65 km a nord di Los Angeles, California. La donna stava facendo jogging quando è stata attaccata da quattro cani, è morta durante il trasporto in ospedale a causa delle ferite.

Secondo quanto riferiscono alcuni abitanti di Littlerock, nella zona ci sarebbero diversi randagi e in passato ci sono stati altri casi di aggressioni all’uomo: “Sono molto spaventata, penso che d’ora in poi uscirò di casa con un arma per difendermi”, ha dichiarato una residente alle emittenti locali.

Il supervisore della Contea di Los Angeles ha offerto 25.000 dollari a chiunque fornisca informazioni utili alla cattura dei cani. Intanto, secondo quanto riportato dalla rete televisiva Cbs, le autorità hanno arrestato una persona: si tratta del proprietario di sei pitbull, tuttavia condotto in carcere poiché durante l'ispezione gli agenti hanno scoperto che coltivava marijuana.