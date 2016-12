foto Ansa

16:57

- Mosca non ha intenzione di vendere i sistemi di difesa anti-aerea S-300 alla Siria, completando le forniture di armi in base ai precedenti contratti. Lo ha reso noto il ministro degli Esteri russo, Serghiei Lavrov. Intanto nell'incontro a Soci sulla situazione del Paese arabo, Vladimir Putin e David Cameron hanno discusso di "possibili scenari per uno sviluppo positivo e dei passi comuni".