foto Reuters

- La polizia turca ha sventato un piano per assassinare il patriarca di Costantinopoli, Bartolomeo I, capo della Chiesa greco-ortodossa. Secondo la stampa di Ankara, un uomo è stato arrestato e altri due sono ricercati. I tre progettavano l'omicidio per il 29 maggio, in occasione del 560° anniversario della conquista ottomana di Costantinopoli. Il piano sarebbe stato scoperto grazie a una lettera anonima inviata al procuratore capo di Istanbul.