Egitto, ecco il primo hotel fedele alla sharia

Alla vigilia delle elezioni in Egitto, i Fratelli Musulmani l'avevano annunciato: "Se arriveremo al potere interverremo sul settore turistico per riportare moralità e rispetto alla legge coranica". E così è stato. Tanto che sul Mar Rosso ha aperto un hotel basato sui dettami della sharia, a partire dalla messa al bando degli alcolici fino alla severissima separazione dei sessi, non solo nelle piscine dell'albergo, ma addirittura nei piani della struttura.

La legge islamica prima di tutto - La struttura, il 4Win Hotel, costruito nella gettonatissima Hurghada, forse non sarà tra le più ambite dai turisti occidentali. Qui, prima di tutto, viene la legge islamica. Inutile chiedere la lista dei vini a cena, o pensare di bersi un cocktail per l'aperitivo. E persino le fotografie delle star occidentali, simbolo di quella decadenza tanto osteggiata, sono assolutamente vietate.



Nessun contatto tra donne e uomini - Un'attenzione particolare, scrive Libero, è stata riservata poi per le donne. Troppo poco separare solo l'area wellness, con piscine e idromassaggio: nell'hotel della sharia a loro è stato riservato addirittura un intero piano e avere un contatto con la clientela maschile è così davvero impossibile. I primi clienti sembrano davvero contenti: "Posso vivere il turismo in un modo che non si contrappone al mio credo religioso", racconta ad Asianews uno dei primi che ha soggiornato. Chissà se per l'estate è previsto il "tutto esaurito".