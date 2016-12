America's cup,muore il velista Andrew Simpson

foto Ap/Lapresse Correlati America's Cup, le foto della tragedia 15:38 - Un velista britannico è morto dopo che la sua imbarcazione si è capovolta al largo della costa nord della California durante un allenamento per la Coppa America. La vittima a bordo del catamarano svedese "Artemis Racing" è Andrew Simpson medaglia d'oro alle Olimpiadi di Pechino 2008. Un altro velista è stato portato in ospedale in gravi condizioni. - Unè morto dopo che la sua imbarcazione si è capovolta al largo della costa nord della California durante un allenamento per la Coppa America. La vittima a bordo del catamarano svedese "" èmedaglia d'oro alle Olimpiadi di. Un altro velista è stato portato in ospedale in gravi condizioni.

Secondo la Cbs la vittima è stata sbalzata in mare dopo che il catamarano si è capovolto. Sul posto è intervenuta la guardia costiera.



La tragedia è avvenuta nella baia di San Francisco, durante gli allenamenti in vista dell'America's Cup che si svolgerà a luglio nelle acque californiane. "L'intero team Artemis è sconvolto per quello che è successo", ha detto l'amministratore delegato del team, Paul Cayard. "Le nostre più sentite condoglianze vanno alla moglie e alla famiglia di Andrew", ha aggiunto.